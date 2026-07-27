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INVESTIGACIÓN TRAS VEHÍCULO ABANDONADO

Seis allanamientos simultáneos con dos detenidos y armas, dólares falsos y un auto incautados

Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo estuvo a cargo del operativo luego de que la Policía localizara una camioneta requerida por hurto y sus ocupantes se fugaran.

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La Policía detuvo a dos hombres de 22 y 48 años e incautó dos armas de fuego, una réplica de revólver, 1.100 dólares en billetes falsos y un vehículo en seis allanamientos simultáneos realizados este lunes de mañana en distintos puntos de la capital.

Personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo estuvo a cargo del operativo en el marco de una investigación por tenencia no autorizada de armas de fuego, municiones y explosivos, que se originó luego de que la Policía localizara una camioneta requerida por hurto y sus ocupantes se fugaran. En el vehículo abandonado, los efectivos encontraron municiones, un handy y otros elementos. Luego, tras el análisis de las cámaras de vigilancia, la declaración de testigos y las pericias de Policía Científica, se logró identificar a los responsables.

En los allanamientos, los policías detuvieron a un joven de 22 años, sobre quien pesaba una orden de detenido, y un hombre de 48, luego de que en su casa se encontrara una pistola calibre 22mm y un revólver calibre 22mm. También se logró ubicar una réplica de revólver calibre 357, un celular, prendas de vestir, once billetes falsos de 100 dólares, una base de cargador para handy y un automóvil Renault Fluence.

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Tras declarar ante la Fiscalía de Flagrancia de 11º turno, se decretó el cese de detención del hombre de 48 años, mientras que se ordenó la conducción del joven de 22 a sede fiscal para continuar con las actuaciones correspondientes, informó el Ministerio del Interior.

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