La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizó varios allanamientos en el oeste de Montevideo. El objetivo era desarticular a un clan familiar que se dedicaba al acopio, distribución y venta de drogas en Paso de la Arena y el barrio Las Torres. Además, el mismo clan ingresaba drogas a las cárceles.

En total se hicieron 15 allanamientos en busca de seis personas requeridas por esa actividad, pero, finalmente los policías detuvieron a 17 personas, 15 mayores de edad y dos adolescentes.

A su vez, incautaron un kilo de pasta base, medio de cocaína, marihuana, tres armas de fuego (una pistola Glock y 2 revólver), 304 cartuchos, $500.000, USD 1.500, siete vehículos (seis autos y una moto) y cámaras de videovigilancia. La mayoría del dinero, casi 300 mil pesos y 1.400 dólares, estaban en una sola vivienda ubicada en el barrio Capra, donde fueron detenidos un hombre y una mujer de 36 y 38 años que no tenían antecedentes penales.

Los 17 detenidos quedaron a disposición de las Fiscalías correspondientes para determinar su responsabilidad en el microtráfico de drogas.

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