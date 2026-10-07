Allanamientos nocturnos: Cabildo Abierto propuso creación de comisión bicameral para "recabar información"

"Entiendo que hay un apoyo por todos los actores de la Coalición Republicana. Falta el Frente Amplio y el Partido Nacional lo último que me dijeron es que hoy van a tener una reunión para definir la postura final", sostuvo el cabildante.

Además, explicó que el objetivo de la comisión es recabar información, con convocatoria a delegaciones desde el Ministerio del Interior, sindicatos policiales, Fiscalía, Poder Judicial. También "lograr evidencia comparativa de otros países y que después la población tenga información sobre la capacidad que tiene Uruguay de llevar adelante los allanamientos nocturnos o no podemos llevarlos adelante, y que cada partido tome de esos insumos la información que entienda pertinente".