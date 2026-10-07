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INFORMÓ ÁLVARO PERRONE

Allanamientos nocturnos: Cabildo Abierto propuso creación de comisión bicameral para "recabar información"

Lo que buscan es "lograr evidencia comparativa de otros países y que después la población tenga información sobre la capacidad que tiene Uruguay de llevar adelante los allanamientos nocturnos".

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El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, propuso la creación de una comisión bicameral para analizar los allanamientos nocturnos.

"Entiendo que hay un apoyo por todos los actores de la Coalición Republicana. Falta el Frente Amplio y el Partido Nacional lo último que me dijeron es que hoy van a tener una reunión para definir la postura final", sostuvo el cabildante.

Además, explicó que el objetivo de la comisión es recabar información, con convocatoria a delegaciones desde el Ministerio del Interior, sindicatos policiales, Fiscalía, Poder Judicial. También "lograr evidencia comparativa de otros países y que después la población tenga información sobre la capacidad que tiene Uruguay de llevar adelante los allanamientos nocturnos o no podemos llevarlos adelante, y que cada partido tome de esos insumos la información que entienda pertinente".

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