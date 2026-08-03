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SE INCAUTARON ARMAS

Allanamientos en Manga terminaron con la detención de dos hermanos vinculados a homicidio en Casavalle

Los detenidos en los operativos realizados este lunes por la Policía tienen 21 y 25 años; además se incautaron armas.

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La Policía realizó allanamientos en el barrio Manga en la tarde de este lunes y detuvo a dos personas vinculadas a un crimen.

Efectivos del Departamento de Homicidios y del Grupo de Operaciones Especiales detuvieron a estas personas por el homicidio ocurrido el sábado 25 de julio en la zona de Casavalle.

Los detenidos son dos hermanos, de 21 y 25 años.

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La Policía también incautó armas.

El caso

Un hombre fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, a la altura del rostro. El homicidio ocurrió en las calles Domingo Arena y Frida Kahlo, en el barrio Santa María, en la zona de Casavalle.

Un testigo del hecho le dijo a la Policía que la víctima habría tenido un problema con un conocido del barrio y tras discutir con el agresor, este lo persiguió en moto, lo alcanzó y le efectuó el disparo mortal.

Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento del hombre. Además, personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía trabajan para identificar al agresor y aclarar el crimen.

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