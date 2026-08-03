Allanamientos en Manga terminaron con la detención de dos hermanos vinculados a homicidio en Casavalle

La Policía realizó allanamientos en el barrio Manga en la tarde de este lunes y detuvo a dos personas vinculadas a un crimen.

Efectivos del Departamento de Homicidios y del Grupo de Operaciones Especiales detuvieron a estas personas por el homicidio ocurrido el sábado 25 de julio en la zona de Casavalle.

La Policía también incautó armas.

El caso

Un hombre fue asesinado tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, a la altura del rostro. El homicidio ocurrió en las calles Domingo Arena y Frida Kahlo, en el barrio Santa María, en la zona de Casavalle.

Un testigo del hecho le dijo a la Policía que la víctima habría tenido un problema con un conocido del barrio y tras discutir con el agresor, este lo persiguió en moto, lo alcanzó y le efectuó el disparo mortal.

Un equipo médico de emergencia constató el fallecimiento del hombre. Además, personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos de la Policía trabajan para identificar al agresor y aclarar el crimen.