Allanamientos en Maldonado: 15 detenidos y la incautación de más de 300 mil dosis de cocaína valor USD 3 millones

La Policía de Maldonado detuvo a 15 personas, integrantes de una organización delictiva, en 16 allanamientos realizados en distintos puntos del departamento de Maldonado.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo en conferencia de prensa que la operación fue un éxito en los que la Policía realizó 16 allanamientos en los que incautó 15 vehículos y se logró detener al cabecilla de la banda; el delincuente administraba 20 boca de venta de drogas en las ciudades de San Carlos, Maldonado y Punta del Este.

El operativo Jacobo permitió además, incautar más de 300 mil dosis de cocaína cuyo valor oscila en los 3 millones de dólares.

incautación

"El duro golpe que se le da por la Policía de Maldonado, por la Policía Nacional a las organizaciones criminales, hoy adquiere un hito importante en lo que es el desempeño de nuestra Policía. Felicitamos a la Policía del departamento, felicitamos a los encargados de la Brigada Antidrogas y estamos muy contentos de haber seguido de cerca todo este procedimiento y que finalmente culmine como culminó hoy", dijo el ministro.

Por su parte, el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, comentó que la operación comenzó con la incautación de 53 kilos de cocaína en su máxima pureza, armas, vehículos y propiedades pertenecientes a la organización.

"Tenemos más de 9 vehículos, algunos de ellos de alta gama, como las motocicletas que hacían el delivery de la organización. Se detuvo al cabecilla, una persona con varios antecedentes penales, que administraba aproximadamente 20 bocas en puntos del departamento. La gran distribución de cocaína en el departamento la realizaba esta persona", señaló.

Los detenidos se encuentran a disposición de la Fiscalía.