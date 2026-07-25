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PUNTA DE RIELES

Un policía de particular logró frustrar la rapiña a un supermercado y detuvo a los dos delincuentes

El hecho ocurrió el viernes de tarde en el comercio ubicado en Géminis y Camino Maldonado. Un hombre de 26 años con antecedentes penales resultó herido por el efectivo, quien pudo reducir a una adolescente de 15 años.

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El accionar de un policía que estaba de particular permitió frustrar la rapiña a un supermercado en la zona de Punta de Rieles. El hecho ocurrió sobre las 18 horas del viernes en el comercio ubicado en Géminis y Camino Maldonado.

El funcionario policial estaba en el local y vio cuando ingresaban armados un hombre de 26 años con antecedentes penales y una adolescente de 15, quienes amenazaron y exigieron el dinero de las cajas.

Ante esta situación, el efectivo les dio la voz de alto y debió dispararle al hombre con su arma de reglamento. El herido dejó caer el arma que traía y fue reducido en el lugar. En tanto, la adolescente intentó huir, pero recibió la advertencia, arrojó el arma y fue detenida.

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El delincuente baleado fue trasladado por la Policía a un centro asistencial, donde se le diagnosticó herida de arma de fuego en el abdomen, permaneciendo con custodia hasta su derivación a un hospital.

La Policía Científica incautó en la escena un revólver, una pistola, un casco y la moto utilizada por los delincuentes. En el caso, trabajan además el Área de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Jefatura de Montevideo.

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