La Policía realizó varios allanamientos en el barrio Las Torres, ubicado en la zona oeste de Montevideo, al norte de la ruta 1 y al lado del barrio Maracaná, con el objetivo de desarticular puntos de venta de drogas.

Desde temprano, personal de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) con apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y el Grupo de Intervención Rápida (GIR) llevó a cabo procedimientos en distintos puntos del barrio.

Tras semanas de investigación, el operativo policial se concretó con movimientos por tierra y por aire. Hay cerca de diez detenidos y unas cinco armas incautadas, también se incautaron drogas.

El barrio Las Torres ya ha sido episodios de balaceras con personas heridas.

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