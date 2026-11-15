Cuatro personas condenadas tras ocho allanamientos en bocas de venta de droga en el Marconi

La Justicia condenó en las últimas horas a cuatro personas tras un operativo llevado adelante por personal de la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo.

En la Operación Jamaica se realizaron ocho allanamientos en el barrio Marconi con el fin de desarticular grupos criminales que tenían distintos puntos de venta de droga en la zona y que además, estaban generando enfrentamientos a tiros.

Durante el operativo se detuvo a cinco personas, tres hombres y dos mujeres y cuatro de estas terminaron condenadas.

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En los allanamientos, una vez más, se incautó un animal exótico: se trata de un mono tití y no es la primera vez que esto ocurre en allanamientos que se realizan para desarticular bocas de venta de drogas y grupos criminales vinculados al narcotráfico.

Además del mono, la Policía incautó cocaína, un revólver, una escopeta, dinero en pesos uruguayos y en dólares y siete cámaras de videovigilancia que tenían los delincuentes.

Respecto al mono se hicieron coordinaciones con el Instituto Nacional de Bienestar Animal.

De los 5 detenidos, cuatro fueron condenados. Un hombre de 40 años y poseedor de 7 antecedentes penales fue condenado por suministro de sustancias estupefacientes a dos años y tres meses de penitenciaría.

Otro hombre de 37 años con seis antecedentes, fue condenado por negociación de estupefacientes a una pena de dos años y tres meses de prisión.

Una mujer de 34 años fue condenada a dos año de penitenciaria por suministro de drogas y, otro hombre fue condenado por el mismo delito pero en grado de acto preparatorio a la misma pena.

Una mujer de 23 años quedó en libertad al no hallar evidencias en su contra.