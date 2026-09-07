La Policía allanó una vivienda en Villa del Cerro en la que incautó armas, municiones y maquinaria que se utilizaba para producir matrículas falsas o clonadas.
Allanamiento en Villa del Cerro: incautaron armas, elementos para clonar matrículas y hay detenidos
La investigación comenzó luego de que la policía detuvo a un hombre que circulaba en un auto robado.
La investigación comenzó el domingo. Efectivos detuvieron a un joven de 23 años que circulaba en un auto robado y a raíz de esto, las averiguaciones llevaron al allanamiento a la casa del hombre, en Turquía y Barcelona. Además, fue detenida una mujer de 25 años y una segunda que "intentó interferir en la actuación policial y liberar a uno de los detenidos", informó la Jefatura en un comunicado.
La incautación fue de unas seis armas, cortas y largas, municiones, además de muchas matrículas utilizadas para la clonación de autos y objetos para cambiar chasis, así como una impresora y un molde.
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La investigación continúa.
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