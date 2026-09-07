Imputaron al tercer detenido por triple homicidio que ocurrió en una boca de drogas en el barrio Cerro

Fue imputado este lunes un hombre que había sido detenido el domingo por un triple homicidio que ocurrió en mayo en el barrio Cerro.

La formalización de la investigación, que continúa, es por presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso en calidad de autor. Va a prisión preventiva por 110 días.

El hombre, de 39 años y con antecedentes penales, fue detenido en la mañana de este domingo e imputado este lunes.

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El homicidio ocurrió el 24 de mayo en una casa que funcionaba como boca de drogas, ubicada en Egipto y Estados Unidos. Las víctimas fueron dos hombres de 23 y 29 años y una mujer de 35.

Es el tercer detenido por el triple crimen; los otros dos —de 18 y 19 años— habían viajado a Buenos Aires, donde fueron detenidos y luego la Justicia uruguaya los imputó con prisión preventiva mientras sigue la investigación en su contra.

El día siguiente a los homicidios, la Policía realizó allí un allanamiento. Esa casa formaba parte de una red de bocas que también fueron allanadas en el Cerro. Durante esos procedimientos, la BDA detuvo a cuatro personas y tres de ellas fueron condenadas.

Los investigadores presumen que esa boca de drogas pertenecía a Ricardo Cáceres Correa, alias Ricardito y medio hermano de Betito Suárez, quien fue trasladado esa semana desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el ex Comcar.