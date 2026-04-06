La Policía hizo este lunes un allanamiento en Pasaje 6 de Diciembre y Carlos María de Pena, en Nuevo París, por tres rapiñas de motos de alta cilindrada en los accesos a Montevideo entre viernes y domingo.
Allanamiento tras rapiñas de motos en los accesos: delincuentes robaron tres en 3 días y dejaron grave a un hombre
La Brigada de Automotores hizo un allanamiento este lunes en Nuevo París y recuperó dos motos de alta cilindrada.
El operativo fue liderado por el área de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores, en conjunto con la Unatem.
Según la investigación, dos delincuentes cometieron al menos tres rapiñas entre el viernes y el domingo. El primer caso fue el viernes, cuando robaron una moto KTM naranja.
Al día siguiente, circulando en esa misma moto, rapiñaron a un hombre de 53 años en Emancipación y Lecocq, que también iba en una moto de alta cilindrada. La víctima fue baleada en el pecho y trasladada grave al Hospital del Cerro.
El domingo cometieron una tercera rapiña y robaron otra moto de alta cilindrada.
Durante el allanamiento de este lunes, los policías recuperaron dos motos de alta cilindrada en la vivienda y, a primera hora de la tarde, aguardaban por la Policía Científica para la realización de pericias.
