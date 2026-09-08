Allanamiento en Carrasco Norte con un detenido por robos a supermercados y farmacias en Montevideo y Canelones

Un delincuente de 35 años, con cinco antecedentes penales, fue detenido este martes en un allanamiento en Carrasco Norte por el robo a cadenas de farmacias y supermercados en Montevideo y Canelones.

La primera rapiña que cometió el delincuente fue el 15 de agosto contra un supermercado ubicado en Máximo Tajes en Carrasco Norte. En el atraco, tomó como rehén a una clienta y se llevó la recaudación del comercio, unos 15.000 pesos.

Luego, el 26 de agosto, robó en el mismo supermercado. En esa oportunidad, ingresó al local con un cómplice, ambos con los rostros cubiertos. La irrupción fue violenta, entraron armados y le pegaron un golpe de puño al cajero para robarse unos 10.000 pesos.

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Después, se dieron dos hurtos contra farmacias en Ciudad de la Costa y en calle Arocena en Carrasco, de donde se llevaron perfumes, maquillaje, entre otros productos.

Los detectives de la Zona Operacional II relacionaron cada uno de los hechos delictivos y conectaron a una misma persona. Como elementos de análisis y prueba, la Policía hizo el relevamiento de las cámaras de los comercios y las de videovigilancia del Ministerio del Interior.

En el allanamiento, se incautaron un arma corta y una larga, cinco celulares y se recuperaron parte de los objetos robados, maquillaje, cremas y perfumes, así como cuatro cascos y una moto robada. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 3º turno.