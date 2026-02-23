Alexander "Cacique" Medina es el nuevo director técnico de Estudiantes de La Plata

El uruguayo Alexander "Cacique" Medina se convirtió en el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata , campeón vigente del fútbol argentino, anunció el club este lunes, en reemplazo de Eduardo Domínguez.

"¡Bienvenido Alexander Medina y cuerpo técnico a la Familia Pincha!", destacó Estudiantes en sus redes sociales en la noche del lunes, después del entrenamiento en el que Medina fue presentado al plantel profesional, acompañado por el presidente del club, Juan Sebastián Verón.

Medina, de 47 años, tendrá su cuarta experiencia en el fútbol argentino. Luego de un primer ciclo exitoso en Talleres de Córdoba, llevó a Vélez Sarsfield a las semifinales de la Copa Libertadores 2022, y tuvo una segunda y discreta etapa con el Matador cordobés.

Seguí leyendo Peñarol lo dio vuelta y se quedó con una trabajosa victoria ante Deportivo Maldonado, como local

El Cacique también dirigió a Nacional de Uruguay, con el que obtuvo dos títulos, Inter de Porto Alegre y Granada, de España.

Medina comenzará a trabajar de inmediato con el plantel, y la idea es que debute directamente el miércoles, en el cotejo que Estudiantes jugará en Rosario contra el necesitado Newell’s Old Boys, por la séptima fecha del campeonato.

El Cacique llega al León de La Plata con la difícil misión de reemplazar a Eduardo Domínguez, que dejó un enorme recuerdo en el club con cinco títulos conseguidos, y que eligió emigrar a Brasil para convertirse en DT de Atlético Mineiro.

Domínguez dejó a Estudiantes en el segundo puesto de la Zona A del torneo Apertura, con 12 puntos, invicto aún en lo que va de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EdelpOficial/status/2026060981093495000&partner=&hide_thread=false ¡Bienvenido Alexander Medina y cuerpo técnico a la Familia Pincha!



Comandada por Juan Sebastián Verón, la dirigencia presentó al nuevo entrenador del plantel profesional, que inmediatamente puso en marcha su primera práctica en el Country Club.



El "Cacique" estará… pic.twitter.com/1RVr78DLjL — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 23, 2026

FUENTE: AFP