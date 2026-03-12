Alerta en comunidad judía de Michigan: hombre armado ataca sinagoga y es abatido

Un hombre armado atacó este jueves una sinagoga en West Bloomfield, en el estado de Michigan, Estados Unidos .

El sospechoso estrelló su camioneta contra el templo judío más grande del estado y uno de los más grandes del país, con unos 12.000 miembros y una escuela en su interior.

Tras el impacto, se produjo un tiroteo con los agentes de seguridad del recinto, quienes finalmente abatieron al atacante.

Durante el enfrentamiento, uno de los agentes resultó herido y fue trasladado al hospital.

Según las primeras investigaciones, el vehículo del atacante se incendió después del choque y en su interior se encontraron explosivos, incluidos morteros, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un atentado planificado.

El FBI informó que investiga el hecho como un posible acto de terrorismo. Mientras tanto, las autoridades locales reforzaron la seguridad en sinagogas y centros de reunión de la comunidad judía en la zona, especialmente después de que en los últimos días se hubieran emitido alertas por posibles ataques.

Tras el incidente, el Departamento de Policía de Nueva York anunció que aumentó la vigilancia en instituciones judías de los cinco distritos de la ciudad, desplegando patrullas visibles como medida preventiva ante el elevado nivel de amenaza.