Un rapero convertido en político ganó las elecciones en Nepal

Balendra Shah, un rapero convertido en político, ganó la mayoría en el Parlamento de Nepal con 182 escaños, según los resultados de la comisión electoral anunciados el jueves.

La votación del 5 de marzo eligió una nueva Cámara de Representantes de 275 miembros, la cámara baja del Parlamento, con 165 escaños elegidos directamente y 110 mediante un sistema de representación proporcional.

"El conteo de votos para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes fue completado", indicó en un comunicado Narayan Prasad Bhattarai, portavoz de la comisión electoral.

En las elecciones directas, el partido centrista RSP ganó 125 de los 165 escaños y obtuvo otros 57 mediante la representación proporcional, quedándose a solo dos escaños de lograr una mayoría de dos tercios.

El Congreso Nepalí, que fue el mayor partido en el Parlamento anterior, obtuvo 38 escaños, mientras que los marxistas del ahora derrotado KP Sharma Oli quedaron detrás con 25. Los maoístas obtuvieron siete escaños.

"Hoy se envió una carta a los partidos políticos correspondientes para que seleccionen los nombres de los candidatos y los presenten ante la comisión en un plazo de tres días", precisó Bhattarai.

La votación fue la primera desde las mortales protestas juveniles anticorrupción de setiembre de 2025, que derrocaron al gobierno.

Las manifestaciones, bajo una bandera informal de la Generación Z, comenzaron por una breve prohibición de redes sociales, pero rápidamente canalizaron un descontento más amplio por la corrupción y una economía en dificultades.

El propio Shah derrotó en su propio distrito electoral al veterano KP Sharma Oli, cuatro veces primer ministro, cuyo gobierno liderado por marxistas fue derrocado durante la violencia del año pasado.

Su victoria sobre Oli, de 74 años, y su ascenso desde alcalde de la capital a probable primer ministro, culminan una apuesta audaz y marcan uno de los resultados más dramáticos de la política nepalesa reciente.

