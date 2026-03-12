RECIBÍ EL NEWSLETTER
Balendra Shah

Un rapero convertido en político ganó las elecciones en Nepal

El ahora líder político derrotó en su propio distrito al ex primer ministro KP Sharma Oli, de 74 años, una de las figuras históricas de la política nepalesa.

Foto: AFP. Balendra Shah obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de Nepal.

Foto: AFP. Balendra Shah obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes de Nepal.

Balendra Shah, un rapero convertido en político, ganó la mayoría en el Parlamento de Nepal con 182 escaños, según los resultados de la comisión electoral anunciados el jueves.

La votación del 5 de marzo eligió una nueva Cámara de Representantes de 275 miembros, la cámara baja del Parlamento, con 165 escaños elegidos directamente y 110 mediante un sistema de representación proporcional.

"El conteo de votos para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes fue completado", indicó en un comunicado Narayan Prasad Bhattarai, portavoz de la comisión electoral.

Donald Trump (EEUU) y Gianni Infantino (FIFA).
Seguí leyendo

Trump dice que Irán no debería ir al Mundial por su "propia seguridad"

En las elecciones directas, el partido centrista RSP ganó 125 de los 165 escaños y obtuvo otros 57 mediante la representación proporcional, quedándose a solo dos escaños de lograr una mayoría de dos tercios.

El Congreso Nepalí, que fue el mayor partido en el Parlamento anterior, obtuvo 38 escaños, mientras que los marxistas del ahora derrotado KP Sharma Oli quedaron detrás con 25. Los maoístas obtuvieron siete escaños.

"Hoy se envió una carta a los partidos políticos correspondientes para que seleccionen los nombres de los candidatos y los presenten ante la comisión en un plazo de tres días", precisó Bhattarai.

La votación fue la primera desde las mortales protestas juveniles anticorrupción de setiembre de 2025, que derrocaron al gobierno.

Las manifestaciones, bajo una bandera informal de la Generación Z, comenzaron por una breve prohibición de redes sociales, pero rápidamente canalizaron un descontento más amplio por la corrupción y una economía en dificultades.

El propio Shah derrotó en su propio distrito electoral al veterano KP Sharma Oli, cuatro veces primer ministro, cuyo gobierno liderado por marxistas fue derrocado durante la violencia del año pasado.

Su victoria sobre Oli, de 74 años, y su ascenso desde alcalde de la capital a probable primer ministro, culminan una apuesta audaz y marcan uno de los resultados más dramáticos de la política nepalesa reciente.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
EN PLENO CENTRO

Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
15 DE MARZO-HORA 18.00

Subastan vestuario artístico de Carlos Perciavalle: "Me cuesta caminar, se acabó que suba a un escenario a divertirlos"

Te puede interesar

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado video
ORSI ENCABEZÓ REUNIÓN

Gobierno instaló gabinete de primera infancia y adolescencia para unificar las respuestas del Estado
Institución de Derechos Humanos señala fallas múltiples en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio video
CASO JONATHAN

Institución de Derechos Humanos señala "fallas múltiples" en el caso Jonathan Correa y abre una investigación de oficio
Yamandú Orsi, presidente de la República. video
llamó a la reflexión

"No siempre se actúa con la velocidad y fuerza que se necesita", dice Orsi tras asesinato de Jonathan Correa

Dejá tu comentario