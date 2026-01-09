Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones

Buenos Aires está en alerta por una mosca negra que "muerde", que también está en Uruguay. Por eso, el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) brindó información y recomendaciones.

La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, indicó que la mosca está en el país, pero que dependiendo de las condiciones climáticas puede haber una mayor o menor cantidad.

Nozar afirmó que las personas que transitan por cercanías de cursos de agua en la mañana o en la tardecita pueden encontrar la mosca con mayor frecuencia.

Seguí leyendo Más de 470.000 personas ingresaron al país desde el 20 de diciembre, según datos de Migración

Explicó que la particularidad es que la mosca "muerde" causando una lesión en la piel, que puede sangrar y generar síntomas de picazón y ardor, para ingerir la sangre.

Desde el MSP, se recomienda lavarse la zona afectada y en algunos casos tomar antialérgicos. Además, controlar que no se inflame. Como prevención, utilizar repelente común, el mismo que para las picaduras de mosquitos, así como ropa clara y de manga larga y pantalones largos.