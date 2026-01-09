RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones

La directora general de Salud explicó que la particularidad es que la mosca "muerde" causando una lesión en la piel, que puede sangrar y generar síntomas de picazón y ardor, para ingerir la sangre.

moscas-piel

Buenos Aires está en alerta por una mosca negra que "muerde", que también está en Uruguay. Por eso, el Ministerio de Salud Pública (MSP) brindó información y recomendaciones.

La directora general de Salud del MSP, Fernanda Nozar, indicó que la mosca está en el país, pero que dependiendo de las condiciones climáticas puede haber una mayor o menor cantidad.

Nozar afirmó que las personas que transitan por cercanías de cursos de agua en la mañana o en la tardecita pueden encontrar la mosca con mayor frecuencia.

mas de 470.000 personas ingresaron al pais desde el 20 de diciembre, segun datos de migracion
Seguí leyendo

Más de 470.000 personas ingresaron al país desde el 20 de diciembre, según datos de Migración

Explicó que la particularidad es que la mosca "muerde" causando una lesión en la piel, que puede sangrar y generar síntomas de picazón y ardor, para ingerir la sangre.

Desde el MSP, se recomienda lavarse la zona afectada y en algunos casos tomar antialérgicos. Además, controlar que no se inflame. Como prevención, utilizar repelente común, el mismo que para las picaduras de mosquitos, así como ropa clara y de manga larga y pantalones largos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Gems Education Global Teacher Prize 2026

Docente uruguayo está entre los 50 finalistas del "Premio Nobel" en Educación; participó junto a más de 5.000 maestros de todo el mundo
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
Yván Gil Pinto

Canciller de Venezuela respondió a Orsi: "Carece de autoridad sobre la vida política de Venezuela"
INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

Alerta en Buenos Aires por la mosca negra que "muerde" y está en Uruguay; MSP realiza recomendaciones
48 AÑOS EN FNC

"Aquí me formé como hombre, como ser humano y como trabajador": Richard Read renunció a su trabajo en FNC

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
AGENDA EXTERIOR

Presidente Yamandú Orsi viajará a Japón, confirmó el canciller Mario Lubetkin tras reunirse con su par nipón
Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur video
ue-mercosur

Embajador de la UE explicó cómo será el procedimiento para que entre en vigor el acuerdo con el Mercosur
Mujer resultó herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa; investigan si fue una bala perdida
MÁS DE 200 CASQUILLOS ENTRE JUEVES Y VIERNES

Mujer resultó herida de un disparo cuando estaba en el frente de su casa; investigan si fue una bala perdida

Dejá tu comentario