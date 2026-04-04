Alerta amarilla en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

En el norte del país rige una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Un frente frío afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades afectadas:

Artigas: todo el departamento Rivera: Lagos del Norte, Masoller y Paso Ataques. Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Temas de la nota alerta amarilla

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