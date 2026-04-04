RECIBÍ EL NEWSLETTER
inumet

Alerta amarilla en el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

mapaMerge1775304824679

En el norte del país rige una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Un frente frío afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos. Cabe destacar que se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Principales localidades afectadas:

msp emitio recomendaciones a viajeros que regresan a uruguay para prevenir contagios por dengue
Seguí leyendo

MSP emitió recomendaciones a viajeros que regresan a Uruguay para prevenir contagios por dengue

Artigas: todo el departamento

Rivera: Lagos del Norte, Masoller y Paso Ataques.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Temas de la nota

Lo más visto

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
ESTADO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció la llegada de un ciclón extratropical para este martes: qué características tiene
Artemis 2

El astronauta Jeremy Hansen dijo que tuvo la sensación "que estábamos cayendo del cielo hacia la Tierra"
ANTE FISCALÍA

Denuncian presunta red de venta de permisos falsos para aplicaciones: "Hay alrededor de mil autos ilegales"
rural del prado

Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo
GREGORIO AZNÁREZ

Siete personas lesionadas, entre ellas una bebé, tras choque de vehículos en ruta 9

Te puede interesar

Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón video
BARBATO Y MERCEDES

Joven fue apuñalada en el pecho tras discusión callejera mientras esperaba lugar en refugio del Cordón
Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado video
PASAJE MARINO

Ataque a balazos en Santa Catalina: hombre que estaba en su cuarto recibió disparo en su pierna; está internado
Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud video
Camino General Leandro Gómez

Investigan homicidio de menor de 15 años: fue encontrado herido en el patio de una casa y falleció en centro de salud

Dejá tu comentario