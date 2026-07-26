Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras "ofensas" de Milei a Lula

Brasil llamó a consultas este domingo a su embajador en Argentina por "las ofensas proferidas ayer por el presidente argentino", Javier Milei, contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y otras autoridades en un acto en San Pablo, informó la Cancillería a la AFP.

Sin mencionarlos directamente, Milei se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón" y al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes como "basura calva", durante la oficialización de Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en las presidenciales de octubre.

"El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado para consultas", una medida diplomática que suele tomarse ante actitudes hostiles de otros países.

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Milei "ofendió a dos poderes, al pueblo y a la democracia brasileñas", dijo una fuente diplomática brasileña a la AFP.

Figura de la derecha latinoamericana, Milei advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro sobre "el riesgo Lula" en las elecciones y llamó a Brasil a salir del "sometimiento al zurdo".

Sin nombrar al juez Moraes, Milei dijo que "la basura calva" le impidió visitar a su "amigo injustamente encarcelado" Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente (2019-2022) preso por un intento de golpe de Estado en 2022.

Considerado un enemigo político por el bolsonarismo, Moraes había negado a Milei un permiso para visitar a Jair Bolsonaro en su arresto domiciliario en Brasilia.

Ante los dichos del mandatario argentino, el canciller Mauro Vieira tomó la decisión de llamar a consultas al embajador, que llegará a Brasil entre el domingo y el lunes, detalló una fuente diplomática.

Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura

Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro fue nombrado oficialmente este sábado como candidato para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en un acto en que se asumió como heredero de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro.

La campaña se abre bajo la sombra de tensiones comerciales y diplomáticas entre los gobiernos del izquierdista Lula y su par estadounidense Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro.

Con el presidente argentino Javier Milei como invitado estelar y ante un millar de seguidores, una convención del Partido Liberal en un recinto anexo al estadio Pacaembu de Sao Paulo elegió al senador de 45 años para medirse con Lula, que a los 80 busca la reelección.

"Puedo ser más calmo, más sonriente, más tranquilo y moderado, ¡pero aquí hay sangre de Bolsonaro!", proclamó palpándose el brazo Flávio Bolsonaro.

Prometió que su padre, hoy en prisión domiciliaria, "va a subir la rampa" del palacio presidencial junto a él en enero si gana los comicios.

FUENTE: AFP.