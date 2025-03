Alejandro Ruibal: "El Ministerio de Trabajo tiene que velar por un clima laboral que se alinee con esta palabra, crecimiento"

“Todas esas inversiones requieren de un clima apropiado, de estímulos apropiados, que son los que entre todos tenemos que cuidar, y el gobierno tiene que tener una visión integral. Y cuando digo una visión integral digo que el Ministerio de Economía claramente tiene que sostener la macroeconomía, tiene que revisar pero también mantener determinados estímulos, no se puede parar la máquina para pensar qué es lo que tengo que hacer”, dijo Ruibal.

Y agregó: “Pero no solo el Ministerio de Economía. Si queremos un planteo integral del gobierno, los otros ministerios tienen que actuar en consecuencia, y en particular el Ministerio de Trabajo. Yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que velar por un clima laboral que se alinee con esta palabra, con el crecimiento”, en relación el tema central de la presentación de los empresarios en ADM.

“Nosotros tenemos que trabajar para apuntalar el crecimiento y las relaciones con los trabajadores tienen que tener, che, ¿lo que estamos haciendo va en la línea del crecimiento? ¿Va en la línea de la productividad? ¿Tenemos cómo agrandar la torta para repartir un poco más? Si no es imposible, si no, no lo vamos a lograr y vamos a seguir en un estancamiento”, apuntó Ruibal.

“Entonces el gobierno tiene que hacer determinadas tareas, nosotros tenemos que hacer otras tareas también y probablemente tengamos que tener una apertura distinta hacia algunos temas, por ejemplo, y vamos a poner el gato arriba de la mesa, hemos hablado y discutido muchas veces con el ministro sobre la desindexación salarial, ya lo conocen, pero también en cuanto a los ajustes paramétricos con las obras. Y bueno, eso es algo que va a estar arriba de la mesa, y por supuesto que lo vamos a analizar y a desmenuzar para encontrar la solución, alinear los objetivos e ir por el crecimiento”, finalizó.

La respuesta del gobierno.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó “dos coincidencias” con los empresarios que hablaron en ADM: “La necesidad de crecimiento y de escucharnos”.