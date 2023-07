Alejandro Balbi recordó a José Fuentes e invitó a despedir este domingo al "principal capitán del barco"

"Estimados consocios, como todos ustedes saben, nuestra querida institución está de luto. Falleció nuestro presidente, José Fuentes. Estamos en sesión permanente y dentro de esa sesión permanente nuestra Comisión Directiva hoy tuvo una sesión solemne en la cual honramos su lamentable desaparición. Se han fijado distintas pautas para que su partida sea con los honores que Don José se merecía. Nuestro club es familia, por eso les pido como presidente del club que ahora me toca ser en lugar de nuestro querido compañero que acaba de partir, que nos acompañen en el día de mañana en un velatorio que va a ser celebrado en nuestra sede social de la calle 8 de Octubre, con el mismo respeto, la misma autoridad, la misma unión, el mismo sentido y la misma visualización que tenemos todos los nacionalófilos de ley", expresó.

Balbi definió al club como una familia y aseguró que la institución seguirá adelante. "Seguramente no solo vengan hinchas de Nacional, ni socios a acompañarnos en este doloroso momento. Tenemos que dar el ejemplo que somos familia, que somos un club unido y que este club debe seguir adelante y va a seguir adelante", manifestó.

En el final envió un cálido mensaje a la familia del expresidente, a quien lo definió como "un gran hombre" y el "principal capitán del barco".

"Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro principal capital que era nuestro capitán del barco, pero este barco va a seguir adelante entre todos y junto a todos porque a Nacional lo vamos a sacar adelante como lo venimos sacando adelante hasta ahora. La unión siempre ha sido el gran bastión que esta institución ha tenido, cuando no hemos estado unidos no nos ha ido bien. Hace unos cuantos años que este club transita un sendero de tranquilidad, armonioso, sí con diferencias internas, pero de las puertas para adentro. Por eso les pido que nos acompañen en este tan doloroso momento y seguramente esta enorme, la más grande institución que hay en el mundo va a seguir creciendo desde todo punto de vista, en lo institucional, en lo humano, en lo educativo, en lo social y también en lo deportivo. Por eso me toca dar este sentido pésame a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a todo el Club Nacional de Fútbol porque se nos fue un gran hombre. Gracias a todos ustedes".