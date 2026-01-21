RECIBÍ EL NEWSLETTER
ECONOMISTA DEL CUESTA DUARTE, PIT-CNT

Alejandra Pico: "Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real"

Alejandra Pico, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, explicó el efecto que tendrá en los trabajadores el ajuste en el IRPF.

Alejandra-Pico-Cuesta-Duarte-PIT-CNT

La economista Alejandra Pico, del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT explicó a Subrayado quiénes pagarán más y quiénes menos con el cambio en la base de cálculo utilizada para fijar las franjas del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas ( IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

“Nosotros como central consideramos que más allá de la discrecionalidad que otorga el decreto, consideramos que las franjas impositivas está bien que ajusten de acuerdo al poder de compra, al costo de vida, y por lo tanto eso es neutro impositivamente”, dijo Pico.

Entonces, ¿quiénes pagan más IRPF y quiénes menos?

Alejandra Pico respondió: “Esto repercute en que los trabajadores que tuvieron incrementos de salario real, es decir, cuyos salarios crecieron más que lo que creció la inflación, van a tener que aportar un poquito más porque el ajuste de las franjas ha sido por la inflación más un 20%, y ese porcentaje es menor que lo que se hubiera ajustado por Índice Medio de Salarios”.

Y agregó: “Los trabajadores que vieron disminuido su poder de compra porque tuvieron ajustes (de salario) inferiores a la inflación, van a tener que pagar menos, en el caso de que pagasen ya IRPF, porque justamente los ajustes han sido por IPC”.

En resumen, dijo la economista del PIT-CN: “Va a afectar a todos los trabajadores que ya pagan IRPF y que tuvieron crecimiento de salario real”.

Y agregó: “Un trabajador de ingresos medio alto, lo que va a terminar pagando más es muy en el margen”.

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
