Alcaldesa de Municipio E denunció que IMM impide exhibir cartelería política; la respuesta de la comuna

La Intendencia de Montevideo aclaró que no existe normativa que pueda restringir el derecho de exhibir propaganda política y subraya que la comunicación fue dirigida a propietarios de inmuebles para notificarles sobre sus decisiones respecto de la publicidad con marcas comerciales en los edificios.

Aclara que la comunicación fue respecto de elementos publicitarios comerciales. Los titulares de inmuebles tienen el deber de verificar que se ha obtenido el permiso correspondiente ante la IMM antes de instalar cualquier elemento publicitario en relación a marcas comerciales.

“Esto no apunta a los vecinos y vecinas con una balconera, una bandera con características políticas en pleno año electoral, eso quédense tranquilos que no fue el mensaje. La comunicación se dirigía a cartelería de índole comercial y no a la política”, aseguró Ximena Muñiz, directora interina de Recursos Financieros.