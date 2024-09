Alcalde rechaza acusación del PIT-CNT y explica por qué fueron desalojados de una feria militantes por el plebiscito

Los funcionarios “actuaron de buena fe, con respeto, y de acuerdo a los protocolos” establecidos para las ferias vecinales de Maldonado, aseguró Rapetti.

“Es muy fácil entender lo que sucedió. Se le pide a las colectividades políticas que en tiempos electorales no pongan espacios ni stand dentro de los predios feriales, si no que lo hagan fuera de los mismo”, dijo el alcalde a Subrayado, y agregó: “Lo que pasó ayer fue exactamente eso, pero no solo pasó con gente que estaba a favor de la papeleta del SI, habían otras colectividades políticas que previo a ellos se habían instalado en la zona, se les pidió que fueran hacia el exterior de la feria, y no solo lo acataron si no que lo hicieron de buena forma”.

“Pueden circular por la feria, pero los propios feriantes son los que piden que no se instalen en esos lugares porque interfieren con la parte comercial”, puntualizó Rapetti. “Si dejamos a uno, tenemos que dejar a otros, y en el caso de ayer, cuando se instalaron ellos (los de la papeleta del SI) se quejaron los que se habían retirado previamente, se quejaron algunos feriantes, y se fue a hablar de buena forma con ellos”, agregó.

Respecto a la notificación por escrito que hicieron los funcionarios del Municipio, Rapetti dijo que obedece a un protocolo, y que fueron acompañados de policías “porque han habido inconvenientes en otras oportunidades, es una garantía para los funcionarios”.

“Se aña la democracia cuando no se acatan las normas”, dijo Rapetti en respuesta a los que denunció Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT.