Imputaron por un delito de homicidio agravado al hincha de Nacional detenido por la bengala náutica

Imputaron al hincha de Nacional por la bengala náutica lanzada en el partido clásico del pasado domingo 6 de julio, en el estadio Centenario.

El hombre fue imputado como presunto autor de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa a título de dolo eventual por el uso de arma impropia en grado de tentativa. Como medida cautelar, cumplirá prisión preventiva hasta el 1° de octubre.

El caso se encuentra en su etapa primaria, por lo que continúan las averiguaciones.

El caso

Varios parciales tricolores fueron identificados tras el análisis de las cámaras de videovigilancia por parte de Policía Científica y declararon ante el fiscal de Flagrancia de 15º turno, Raúl Iglesias.

Uno de los hinchas, de 18 años, fue condenado en un proceso abreviado a 12 meses de libertad a prueba con tobillera electrónica, de los cuales deberá cumplir seis meses de arresto domiciliario nocturno por la rotura de una cámara de seguridad cerca del Gran Parque Central durante los festejos por el aniversario del club.

Un policía de 47 años fue impactado por la bengala náutica arrojada desde la Tribuna Colombes, donde estaban hinchas de Nacional durante la final del Torneo Intermedio. El efectivo sufrió lesiones graves en sus genitales y fue trasladado de urgencia, fue operado y debió permanecer diez días en el CTI del Hospital Policial, recuperándose de las heridas.