Ministerio del Interior convoca a un llamado para 150 bomberos zafrales para la temporada 2026-2027

El Ministerio del Interior convoca a un llamado a concurso abierto de oposición y méritos, a efectos de elaborar un orden de prelación para ocupar 150 cargos de bomberos contratados zafrales, para la temporada 2026-2027.

La temporada abarca desde diciembre de 2026 hasta marzo de 2027, y tiene como objetivo la prevención y respuesta ante situaciones excepcionales de acuerdo a las competencias del servicio de Bomberos, tales como incendios forestales, incendios de campo y la protección de puntos de riesgo.

El llamado tiene como requisito excluyente tener licencia de conducir categoría A. La actividad requiere conducir vehículos oficiales en toda oportunidad que las necesidades del servicio lo requiera.

Además, también se debe tener entre 18 y 35 años, ser ciudadano natural o legal, tener educación primaria completa y buena actitud física.

Dentro del proceso de selección, se llevará a cabo una evaluación de las aptitudes físicas de los postulantes, en la cual se medirán en carrera pedestre de 1.500 metros, capacidad muscular, flexión de brazos, test de Core (plancha convencional), flexiones de brazos en barra horizontal, entre otros, que son excluyentes para la selección.

El formulario de inscripción se habilitará el día 25 de setiembre. Toda la información necesaria, se puede encontrar en las bases generales del llamado.