Al menos seis muertos y 750 heridos dejó el tornado que arrasó una ciudad del sur de Brasil

Al menos seis personas murieron y 750 resultaron heridas por un tornado que arrasó una pequeña ciudad del sur de Brasil y dejó un rastro de devastación sin precedentes en la región.

El tornado volcó autos y derrumbó viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná.

El fenómeno meteorológico ocurrió al final de la tarde del viernes, y registró vientos de hasta 250 kilómetros por hora.

Residentes de Rio Bonito describieron un impacto súbito de un ventarrón con tormenta y granizo, y que duró apenas unos minutos.

"Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?", relató a una cadena local Roselei Dalcandon delante de su negocio convertido en escombros.

La mujer acababa de salir de su tienda cuando ocurrió el tornado, pero su hijo había quedado allí solo.

"Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo), Dios lo salvó", dijo.

Según el último balance del gobierno de Paraná, murieron seis personas.

Además, los bomberos y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 750 personas heridas.

De ese total, nueve estaban graves y varias debieron ser operadas.

Además, una persona se encuentra desaparecida, mientras las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno estatal.

Ciclón extratropical

Otras ciudades de Paraná y estados vecinos como Santa Catarina y Rio Grande do Sul también se vieron impactados, aunque con menor fuerza, por fuertes vientos, tormentas y granizadas, a causa de un ciclón extratropical que se desplaza por la región.

El fenómeno meteorológico ocurre en vísperas de que la ciudad brasileña de Belém (norte) inicie el lunes la COP30 sobre clima.

En 2024, inundaciones inéditas golpearon la misma región sureña y dejaron más de 200 muertos y 2 millones de habitantes afectados en Rio Grande do Sul, una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente del país.

Expertos vincularon este evento extremo con el calentamiento del planeta.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva informó el sábado que un equipo de ministros y expertos en desastres se dirigen al lugar golpeado por el tornado.

"Quiero expresar mis más sentidas condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en el tornado (...) Y ofrecer mi solidaridad a todos los afectados", escribió el mandatario en sus redes.

Imágenes aéreas divulgadas por los bomberos muestran decenas de casas y comercios con los techos arrancados o completamente derruidas.

Las autoridades estiman que 90% de Rio Bonito sufrió destrozos. Aun no hay cifras de desplazados.

"Es un escenario de guerra", declaró el coronel Fernando Schunig, director de Defensa Civil de Paraná.

"La posibilidad de que haya más víctimas es grande. Infelizmente, ese tornado golpeó el perímetro urbano de la ciudad y cuando esos eventos ocurren en la parte urbana realmente el daño es muy grande, es muy letal", advirtió el funcionario al portal G1.

Brigadas de rescatistas continúan con operaciones de búsqueda de víctimas en los lugares afectados, en especial en las infraestructuras más colapsadas.

Ayuda humanitaria

El gobierno de Paraná decretó el "estado de calamidad pública" en Rio Bonito de Iguaçu, lo que va a permitir liberar recursos inmediatamente para atender la emergencia.

Las autoridades levantaron un refugio para acoger damnificados en Laranjeiras do Sul, a unos 20 km de Rio Bonito de Iguaçu.

"Estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción", anunció en X el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

El Instituto Nacional de Meteorología mantiene para el fin de semana una alerta de "peligro por tempestades" en Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, fronterizos con Argentina y Uruguay.

Debido al ciclón, las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo también incrementaron sus niveles de alerta por vientos fuertes y lluvias, y las autoridades pidieron evitar los desplazamientos.

