Brevard, florida

Aterrizaje de emergencia en EEUU: una avioneta bajó sobre un auto en una autopista y quedó filmada

La aeronave perdió potencia y aterrizó sobre la I-95, donde chocó contra un auto. La mujer que conducía sufrió lesiones leves, mientras que los dos tripulantes resultaron ilesos.

Iniciaron investigación para conocer qué provocó la falla en la avioneta.

avioneta-aterrizaje-de-emergencia-autopista-eeuu

Una avioneta que realizaba un vuelo de instrucción terminó descendiendo de forma forzada sobre la autopista I-95, en el condado de Brevard (EEUU), y chocó contra un vehículo que circulaba allí. La conductora, una mujer de 57 años, sufrió lesiones leves, mientras que los dos tripulantes de la aeronave salieron ilesos.

El aterrizaje de emergencia ocurrió este lunes de tarde, en uno de los tramos más transitados de la autopista que conecta Orlando con la Costa Espacial. La avioneta —Beechcraft 55 de la empresa Tailwinds Flying— había despegado minutos antes desde Merritt Island para un entrenamiento. El piloto reportó pérdida de potencia y decidió intentar un descenso en la autopista.

Al tocar tierra, el avión chocó contra un Toyota Camry que circulaba hacia el sur. La mujer que lo conducía fue rescatada consciente y trasladada a un hospital cercano. Testigos registraron la escena y las imágenes se viralizaron rápidamente.

El piloto y el alumno, ambos de 27 años, no sufrieron heridas y no quisieron ser llevados a un centro médico.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrió una investigación para determinar qué provocó la falla que obligó al aterrizaje. Inspectores federales le tomarán declaraciones al piloto y revisarán el mantenimiento de la aeronave.

El episodio ocurre menos de un mes después de otro aterrizaje de emergencia en el mismo condado, donde un avión liviano aterrizó en la carretera estatal 407 sin dejar heridos.

