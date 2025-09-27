RECIBÍ EL NEWSLETTER
Al menos 18 muertos y decenas de desaparecidos por el derrumbe de una mina en Nigeria

"Estamos picando la roca con nuestras propias manos para hacer agujeros y acceder a la mina", afirmó uno de los rescatistas, que son en su mayoría mineros artesanales.

Foto: archivo&nbsp;

Al menos 18 mineros murieron por el derrumbe de una mina durante fuertes lluvias en el estado de Zamfara, en el norte de Nigeria, y los equipos de rescate buscan a decenas que están atrapados, informaron el sábado fuentes locales a AFP.

El jueves por la mañana, una roca se derrumbó sobre una mina ilegal a causa de las fuertes lluvias caídas en los alrededores de la aldea de Kadauri, en el distrito de Maru.

"Hemos logrado sacar 18 cadáveres de la mina y otros cinco supervivientes que sufrieron heridas más o menos graves", declaró Sani Lawwali, un minero artesanal de la aldea de Kadauri.

Decenas de mineros seguían atrapados en el interior y se desconoce su paradero, dijo Lawwali, que participó en las operaciones de rescate.

"El proceso es lento y laborioso, ya que estamos picando la roca con nuestras propias manos para hacer agujeros y acceder a la mina", afirmó.

Lawwali declaró que los rescatistas, en su mayoría mineros artesanales, habían pedido a una empresa constructora que trabajaba en una carretera cercana que les proporcionara una excavadora para acelerar el trabajo, pero que aún no habían recibido respuesta.

Abubakar Nabube, un responsable comunitario local, indicó que "se encontraron 18 cadáveres en la mina", 15 de ellos de personas procedentes de las aldeas vecinas de Maikwanugga y Damaga.

"Los equipos de rescate están cansados, utilizan herramientas rudimentarias para excavar", declaró Nabube.

