REGIÓN DE CATALUÑA

Al menos 15 heridos tras choque de tren con un muro caído en las vías de Barcelona

Los Servicios de Emergencias catalanes informaron, de su lado, que sus equipos "están atendiendo al menos a 15 personas afectadas".

riel-tren-vía-españa

Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de Barcelona dejando varias personas heridas, informó Protección Civil de la región de Cataluña.

"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas" por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida, a unos 40 kilómetros de Barcelona.

Hasta la zona se desplazaron once ambulancias, añadieron en su cuenta de X.

Por el momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido y del estado de los heridos.

Este nuevo incidente ocurre mientras España todavía se encuentra bajo la conmoción por el grave accidente ferroviario ocurrido el domingo en Andalucía, en el sur del país, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron dejando, al menos, 42 fallecidos.

FUENTE: AFP

