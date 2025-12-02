VARIOS AUTOS DE ALTA GAMA INCAUTADOS

Al menos 10 detenidos en varios allanamientos en Montevideo: apuntan a un clan familiar de narcotráfico

La Policía antidrogas de Montevideo realizó en las últimas horas 11 allanamientos simultáneos en La Teja y detuvo al menos a 10 personas en un operativo contra el narcotráfico que apunta a un clan familiar.