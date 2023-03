"Al humor sí, al odio no", dijo Laura Raffo sobre insulto en Carnaval; murguista pidió disculpas

“En general cuando a uno lo caracterizan, lo imitan , yo me río mucho. A mí me encanta. Ahora, cuando de ahí pasás al insulto y a la falta de respeto, es cuando me parece que se atraviesa un límite que por lo menos yo, como dirigente política mujer, lo quiero resaltar”, dijo Laura Raffo, quien luego explicó la connotación negativa de la palabra elegida, entiende que se trata de “incitación al odio”.