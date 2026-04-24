Ajuste en el precio de los combustibles: Poder Ejecutivo espera informe de Ursea y definirá la próxima semana

El Poder Ejecutivo espera por el informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para ajustar el precio de los combustibles.

El tema estuvo bajo análisis en una reunión del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, con su par de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, este viernes en Torre Ejecutiva.

Fuentes de gobierno indicaron a Subrayado que más allá del precio de paridad de importación, que se calcula por el valor del petróleo a nivel internacional y está al alza por el bloqueo del estrecho de Ormuz , el ajuste se hará dentro de la banda de flotación de 7% dispuesta por el Poder Ejecutivo.

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Al asumir, el gobierno dispuso que los ajustes se hicieran de manera bimensual. Sin embargo, como consecuencia de la suba de los precios internacionales desatada por la guerra, el ministro Oddone informó que el valor de los combustibles se definirá mensualmente.

En Tacuarembó, el presidente Yamandú Orsi se refirió al tema. "Aparentemente, las noticias no son muy alentadoras por lo que viene de Medio Oriente, el estrecho de Ormuz, y un número clavado en 100 que preocupa", indicó el presidente sobre el precio internacional del barril de petróleo Brent.

Orsi reconoció que Uruguay ha sido el país que menos aumentó el precio de los combustibles. En abril, se dispuso un incremento de 7%, el máximo permitido por la franja de flotación fijada por el gobierno. Destacó la fortaleza de Ancap y el nuevo sistema que permite amortiguar los cambios bruscos de precios.

El mandatario afirmó que el monitoreo de la situación es constante y pidió cautela. "Evidentemente, hay que estar muy atentos porque está todo muy volátil y no hay muchas miras de que esto cambie para mejor", insistió en declaraciones consignadas por Canal 5.