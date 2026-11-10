Agustina fue eliminada de Gran Hermano Uruguay: "Si me tenía que sacar alguien, que me saque Tai"

Agustina mira a sus compañeros momentos antes de dejar la casa.

El momento en el que el Colo anuncia la eliminación de Agustina de Gran Hermano Uruguay.

El mano a mano entre Agustina y Tai lo ganó esta última, que rompió a llorar cuando el Colo dio en vivo el resultado de la votación del público.

Agustina tomó con sorpresa la eliminación, pero al salir de la casa le dijo que se iba feliz, aunque por supuesto prefería quedarse.

¡EL SUPREMO HABLÓ! Agustina se convierte en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay y debe abandonar la casa más famosa #GranHermanoUY pic.twitter.com/J3UAKGAKYk

“Si me tenía que sacar alguien, que me saque Tai”, dijo entre risas a la salida, tras comentar que era el mano a mano que quería en una placa de eliminación.

ASÍ FUE LA DESPEDIDA DE AGUS Agustina dejó la casa más famosa y Jazmín no pudo contener la emoción. Una salida que se vivió con mucha tristeza entre sus compañeros. #GranHermanoUY pic.twitter.com/6qVg60Hyk7

¡ELI RECIBE A AGUS A SU SALIDA DE LA CASA! Un encuentro lleno de emoción para darle la bienvenida después de su eliminación. ¿Cómo está viviendo Agustina este momento?

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Jazmin estaba desconsolada y lloró a mares la salida de su compinche en la casa, que fue eliminada por amplísima mayoría.

El resultado fue un 80 a 20, contra todo lo que pensaba Tai en la previa. Ella se veía afuera, eliminada, pero el público eligió otra cosa.