El mano a mano entre Agustina y Tai lo ganó esta última, que rompió a llorar cuando el Colo dio en vivo el resultado de la votación del público.
Agustina fue eliminada de Gran Hermano Uruguay: "Si me tenía que sacar alguien, que me saque Tai"
Agustina tomó con sorpresa la eliminación de la casa de Gran Hermano Uruguay, pero dijo que se fue feliz. Tai rompió a llorar cuando el Colo dio el resultado de la votación del público. Jaz quedó desconsolada.
Agustina tomó con sorpresa la eliminación, pero al salir de la casa le dijo que se iba feliz, aunque por supuesto prefería quedarse.
“Si me tenía que sacar alguien, que me saque Tai”, dijo entre risas a la salida, tras comentar que era el mano a mano que quería en una placa de eliminación.
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Jazmin estaba desconsolada y lloró a mares la salida de su compinche en la casa, que fue eliminada por amplísima mayoría.
El resultado fue un 80 a 20, contra todo lo que pensaba Tai en la previa. Ella se veía afuera, eliminada, pero el público eligió otra cosa.
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