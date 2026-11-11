Agustina después de GH Uruguay: qué extraña de la casa, la etiqueta de "cheta" y sus dichos sobre la soltería

Agustina Zerbino es la última eliminada de Gran Hermano Uruguay tras un mano a mano con Tai. Habló con Subrayado y contó cómo son sus primeras horas afuera de la casa más famosa del país.

Aseguró que son horas muy intensas, pero que las disfruta a pleno. De los días en la casa extraña a Jazmín y el hecho de verle la cara a sus compañeros de la competencia durante las mañanas.

"Era como estar en familia constantemente, con la gente que te cae bien, con la gente que te cae mal, pero familia en fin. Así que sí, es un poquito extraño", afirmó.

Agustina consideró que si bien al principio pudo haber tenido la etiqueta de "cheta", esa primera impresión adentro de la casa se fue diluyendo y se amoldando a todas las situaciones.

También, aclaró sus dichos sobre que hubiese preferido entrar soltera a GH Uruguay. "No dije eso, creo que dije que era más fácil si no tenés ningún extrañitis, algo afuera, vivís la casa de distinta manera y por ahí sí es más fácil llevarla. Lo dije específicamente por eso, no porque querría haber entrado soltera", aseguró.

"Siento que fue una experiencia única, me llevó un montón de aprendizajes y, obviamente, muy buenos amigos", afirmó. Ahora, Agustina piensa dedicarse aún más a las redes sociales y al streaming.