Agustin Casanova, El Reja & The la Planta presentan la canción "Bonita"

Tres de los mas grandes exponentes del género se fusionan para traernos lo que promete ser el tema del verano, “Bonita”.

El Reja que es tendencia en países como Argentina, España, Chile, Uruguay, Colombia, entre otros, se junta con Agustin Casanova, ex Marama y actual jurado de Got Talent Uruguay y The La Planta un artista con gran crecimiento.

La canción a pocos días de ser lanzada fue tendencia # 1 en Uruguay, # 3 en Argentina y # 20 en Chile fue muy bien recibida por los fans y la prensa en general, tanto que ya acumula + 1,7 Millones en YouTube y + 250.000 Streams en plataformas digitales.