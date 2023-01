Agrupaciones coloradas piden enviar al ministro Adrián Peña a la Comisión de Ética

La Agrupación Libertad pidió a través de una nota presentada al Partido "determinar los hechos del caso y las responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder”.

“Consideramos que, de ser ciertas, tales manifestaciones habrían infringido el deber de honestidad y rectitud propio de una figura de gobierno partidaria”, dice la nota enviada a la Comisión de Ética del Partido Colorado por la Agrupación Libertad.

En esta nota el sector asegura que Peña no desconocía el alcance de la situación, más aún después de lo que pasó con el ex vicepresidente de la República Raúl Sendic, que no tenía el título de licenciado en Genética que ostentaba.

“La gravedad del menoscabo a la imagen partidaria ocasionado por las conductas que se le atribuyen (a Peña), no pudo haber sido desconocida por el Sr. ministro con posterioridad al descrédito efectivo de una alta figura de gobierno nacional del momento que se arrogaba una licenciatura apócrifa de la Universidad de La Habana”, dice la nota.

Por estas razones, la Agrupación Libertad pide “iniciar la instrucción reglamentaria a fin de determinar los hechos del caso y las responsabilidades disciplinarias que pudieren corresponder”.

Comisión Etica Adrián Pena.pdf

"CONDUCTA IMPROPIA"

Por su parte, la Corriente Constructora Liberal señala la "conducta impropia" de Peña y en nota enviad al secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti solicita que se lo derive a la Comisión de Ética.

"Manifestamos nuestro más y profundo malestar ante esta penosa situación que involucra a un ministro de Estado, perteneciente a nuestra colectividad política", dice este grupo en el punto 1 de la declaración publicada el jueves.

"El mencionarse a sí mismo, como licenciado cuando todavía no lo era, o dejar que otros lo presentaran de ese modo sin corregirlos, como a su vez firmar documentos oficiales con ese título, del cual no poseía, constituyen no solo faltas de legitimación, sino una falta absoluta de ética y moral", agrega la declaración.

"Solicitaremos la actuación pertinente del Comité de Ética y Conducta Política del Partido Colorado a los efectos sirva el mismo informar de oficio, al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, de la conducta impropia del señor Adrián Peña, teniendo como agravante el cargo que ocupa actualmente como ministro de Medio Ambiente, con las sanciones que correspondan aplicar", apunta la agrupación.