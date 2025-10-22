Agrupación de Cabildo Abierto en Artigas abandona movimiento de Manini Ríos para sumarse al Partido Colorado

La principal agrupación de Cabildo Abierto en Artigas decidió abandonar el movimiento de Guido Manini Ríos para sumarse al Partido Colorado en acuerdo con el secretario general de esta colectividad política, el senador Andrés Ojeda.

Los tres ediles de Artigas electos por el lema Cabildo Abierto en las elecciones de mayo dejan ese lema y se integran al sector “Unir para Crecer” del Partido Colorado, que lidera Ojeda.

El edil y conductor del sector “Razón y Evolución”, Wilfredo Correa, junto a la edila Marisa Correa y el edil Roberto Rodríguez Sant'Anna son los referentes de la agrupación que dentro de Cabildo tuvo el mejor resultado en las elecciones departamentales, computando el desempeño electoral en todos los departamentos.

Los tres ediles se van de Cabildo y se integran a la bancada del Partido Colorado en el legislativo de Artigas.

Ojeda recibió a la delegación de este sector político y dijo que “es una alegría darle la bienvenida a un gran referente artiguense como Wilfredo que vuelve al Partido Colorado y se suma a Unir para Crecer”. El senador colorado dijo que esta corriente colorada trabaja en todo el país para reforzar la estructura del partido a nivel nacional y en cada departamento. “Con esta agrupación vamos a trabajar juntos por un mejor Artigas y un mejor Uruguay”, añadió Ojeda.

El movimiento liderado por Manini Rios ha tenido deserciones varias en distintos departamentos del país, como el “Espacio de los Pueblos Libres” conducido por Eduardo Radaelli, la excandidata a vicepresidenta, Lorena Quintana, y el excandidato a intendente de Montevideo, Roque García.