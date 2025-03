Agresión a un niño en escuela de Lagomar: padres se reunieron con la directora y piden respuestas

Hasta este martes el niño seguía en su casa y no había regresado a la institución. Los padres manifestaron la intención de retirarlo de esa escuela.

Siguiendo el protocolo ante hechos de violencia, este martes comenzó a trabajar en la institución un equipo multidisciplinario para atender a la comunidad educativa y la directora de la escuela recibió a padres de alumnos para informar sobre los pasos a seguir.

A nivel policial el caso fue derivado a la Justicia de Violencia Doméstica, que pidió que se cite a la directora y a la maestra de la escuela.

Temor e incertidumbre entre padres.

TESTIMONIOS ESCUELA LAGOMAR Los padres de alumnos piden respuestas.

Reunidos en la puerta de la escuela, varios padres manifestaban este martes de mañana temor e incertidumbre por sus hijos. Ante el reclamo, la directora se reunió con los padres y les informó sobre lo que se está haciendo.

Las familias consideran una omisión el hecho de que los padres del niño lastimado no fueran notificados en el momento.

"Estamos buscando respuestas, no puede pasar esto. El niño no puede haberse ido a la casa, sin que los padres se hubiesen enterado (...) Lo que nos dicen es que no pueden cuidar los baños porque no les alcanza el personal", dijo la tía de una alumna a Subrayado.