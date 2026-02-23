RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS OLA DE VIOLENCIA

Agencias de Viajes indican que solo una compañía canceló vuelos y que turistas uruguayos no han tenido problemas en México

El vicepresidente de la asociación, Fernando Cambón, explicó a Subrayado que no hay que dejarse llevar por informaciones y que es importante consultar a las agencias de viaje oficiales.

méxico-viaje-aeropuerto

Debido a la ola de violencia que atraviesa México en estas horas, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes indicó que solo una compañía canceló vuelos y que los turistas uruguayos no han tenido problemas hasta el momento. Además, aconseja a consultar a las agencias de viajes oficiales, registradas en el Ministerio de Turismo.

El vicepresidente de la asociación, Fernando Cambón, explicó a Subrayado que a nivel oficial, a nivel de Guadalajara, una sola compañía (Copa Airlines) informó que hacía excepciones para vuelos que llegaran a dicha ciudad, vía Panamá, el 22, 23 y 24 de febrero hasta que se clarifique la situación.

"Quien va para esa ciudad puede tener la excepcionalidad de cambiar los boletos para otra fecha", apuntó. Y agregó: "Damos certeza al mercado que no está sucediendo nada de violencia en los mercados, que hay un tráfico de turismo, tanto sea por esa compañía o por otras que llegamos vía Bogotá, o vía San Pablo o vía Santiago, al mercado de lo que es Riviera Maya, por ejemplo".

celulares en clases: ¿si o no?, un debate para la educacion
Seguí leyendo

Celulares en clases: ¿sí o no?, un debate para la educación

Según Cambón, la gente está disfrutando sin ningún problema y llamó a no dejarse llevar por informaciones y consultar a las agencias de viaje oficiales.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario