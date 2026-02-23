Agencias de Viajes indican que solo una compañía canceló vuelos y que turistas uruguayos no han tenido problemas en México

Debido a la ola de violencia que atraviesa México en estas horas, la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes indicó que solo una compañía canceló vuelos y que los turistas uruguayos no han tenido problemas hasta el momento. Además, aconseja a consultar a las agencias de viajes oficiales, registradas en el Ministerio de Turismo.

El vicepresidente de la asociación, Fernando Cambón, explicó a Subrayado que a nivel oficial, a nivel de Guadalajara, una sola compañía (Copa Airlines) informó que hacía excepciones para vuelos que llegaran a dicha ciudad, vía Panamá, el 22, 23 y 24 de febrero hasta que se clarifique la situación.

"Quien va para esa ciudad puede tener la excepcionalidad de cambiar los boletos para otra fecha", apuntó. Y agregó: "Damos certeza al mercado que no está sucediendo nada de violencia en los mercados, que hay un tráfico de turismo, tanto sea por esa compañía o por otras que llegamos vía Bogotá, o vía San Pablo o vía Santiago, al mercado de lo que es Riviera Maya, por ejemplo".

Según Cambón, la gente está disfrutando sin ningún problema y llamó a no dejarse llevar por informaciones y consultar a las agencias de viaje oficiales.

