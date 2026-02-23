RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADO DE JALISCO EL MÁS AFECTADO

Ola de violencia sacude México después de la muerte del narco "El Mencho" Oseguera

Escuelas cerradas, cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios, además de vuelos cancelados de países nórdicos en México.

México se encuentra en alerta este lunes, con escuelas cerradas en al menos ocho estados, por la ola de violencia desatada tras la muerte del poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", en un operativo destinado a detenerlo.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma a la población en medio del estallido violento que dejó cortes de carreteras, incendios de vehículos y negocios y la cancelación de decenas de vuelos de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá.

Además del cierre de escuelas en varios estados, el poder judicial autorizó a los jueces a mantener los tribunales cerrados donde lo consideren necesario.

México despliega 10.000 militares tras ola de violencia por muerte de capo narco

"El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), era el narco mexicano más buscado. Washington ofrecía 15 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su captura.

Estaba considerado el último de los capos al estilo de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, detenidos en 2016 y 2024 respectivamente y ahora presos en Estados Unidos.

El líder narco de 59 años resultó herido en un enfrentamiento con militares en la localidad de Tapalpa (oeste), y murió "durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", informó el ejército mexicano.

En el operativo murieron siete delincuentes y tres militares resultaron heridos, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se incautaron armas como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, según la misma fuente.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Estados Unidos "proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano" en la operación.

Guadalajara paralizada

En reacción a la operación militar, presuntos miembros del cartel desataron una ola de violencia. Sujetos armados bloquearon con autos y camiones incendiados varias carreteras del estado de Jalisco (oeste), donde quedaron restos de vehículos calcinados.

Su capital Guadalajara, la segunda ciudad más grande del país y sede de cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, quedó paralizada tras un llamado a la ciudadanía a resguardarse.

Todos los negocios cerraron y los vehículos dejaron de circular. En las calles solo se escuchaban las sirenas de los bomberos que acudían a apagar los fuegos prendidos por presuntos miembros del cártel.

"Llegaron unos sujetos armados, vi la pistola y dijeron que nos saliéramos, nos salimos y tenían un carro con las puertas abiertas", explicó a AFP María Medina, empleada de una tienda de conveniencia que fue incendiada.

"Pensé que nos iban a secuestrar, corrí para enfrente a un puesto de tacos y me resguardé con ellos", contó.

Los bloqueos y la quema de tiendas y negocios se extendieron también al balneario de Puerto Vallarta, al vecino estado de Michoacán y a los estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) y Guerrero (sur), entre otros.

Ocho horas después del operativo militar, muchas carreteras de los alrededores de Guadalajara seguían cortadas por hombres armados, comprobó un periodista de AFP.

"Se supone que ya se había acabado la bronca, pero no me imaginaba que iban a estar todavía estos bloqueos", afirmó Eduardo Pérez, de 26 años, que iba a buscar a su madre a una localidad cercana y lamentó no ver a las fuerzas de seguridad patrullando las carreteras.

Según las autoridades mexicanas, a las 20:00 horas locales, casi el 90% de los 229 bloqueos registrados en el país había sido desactivado.

Presión de Trump

Ante la situación de violencia, se suspendieron tres partidos de fútbol el domingo y el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a sus ciudadanos en México a refugiarse.

La muerte del "Mencho" ocurre en un contexto de gran presión de Donald Trump para que México frene el envío de drogas a su país, en particular del fentanilo, y de acusaciones a Sheinbaum de no hacer lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau describió la operación como un "gran hito para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo".

El cártel del "Mencho" fue formado en 2009 y se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense.

Estados Unidos ha nombrado a ese cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

FUENTE: AFP

