Afganistán prohíbe desde este miércoles el uso de celulares en oficinas a los empleados públicos

Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes a los empleados públicos entró en vigor el miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según afirmaron diversos funcionarios.

"Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico [el Estado afgano], y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente", indicó a la AFP un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, que no dio su nombre por razones de seguridad.

La semana pasada, se difundió en las redes una circular al respecto atribuida a la Corte Suprema, pero esta institución no quiso hacer declaraciones a la AFP.

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El comunicado exhortaba "a todos los jefes de departamento que informen en sus respectivas provincias al personal de todos los rangos que el uso de teléfonos inteligentes está estrictamente prohibido a partir del 17 de junio".

Asimismo, precisaba que la restricción incluía tanto a las fuerzas civiles como a las militares y que solo el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podía otorgar excepciones.

La medida, cuyos motivos no se explicaron, no se publicó oficialmente y dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas de la AFP.

Pero un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la medida había entrado en vigor.

"Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni", escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.

Sin embargo, varios organismos estatales seguían publicando información en WhatsApp el miércoles por la tarde, según constató la AFP.

El uso de los teléfonos inteligentes está muy extendido en las ciudades afganas, incluso en la administración pública.

Según informaron funcionarios afganos, el uso del smartphone podía acarrear ahora el despido, acciones penales y una pena de seis meses de prisión.

Desde que tomaron el poder en agosto de 2021, los talibanes gobiernan según una interpretación estricta de la ley islámica.

FUENTE: AFP.