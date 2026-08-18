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ESPAÑA

Nuevo terremoto de magnitud 4,8 provocó grietas en paredes y caídas de cascotes en Granada

Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas una niña trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía.

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Un terremoto de magnitud 4,8 provocó este martes grietas en paredes y caídas de cascotes en Granada, hiriendo levemente a tres personas, informaron las autoridades, tres días después de que otro temblor más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.

El nuevo sismo se produjo a las 08:38 GMT con epicentro en la localidad de Alhendín, 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

El terremoto fue el más fuerte de una serie de movimientos que remecieron la zona el martes por la mañana, llevando a los residentes a salir de edificios y precipitarse en las calles.

Foto: AFP.
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El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está "en revisión tras la actividad sísmica", explicó en X el patronato del popular conjunto monumental. "La dirección evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura" del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, agregó.

Tres personas resultaron levemente heridas, entre ellas una niña trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se encuentra Granada.

Los servicios de emergencia señalaron haber recibido más de 500 llamadas para informar de grietas, caídas de escombros y otros incidentes, incluidas una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.

Videos publicados en las redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística.

"Se cayó todo, fue espantoso", escribió en X Cristina Ruiz López, que trabaja en un laboratorio y se encontraba dentro de un supermercado cuando se produjo el terremoto.

El ayuntamiento de Granada ordenó el cierre de todos los edificios municipales, excepto aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia.

La alcaldesa Marifrán Carazo instó a la población a quedarse en casa "y evitar, sobre todo si se produce alguna repetición, salir y situarse en la línea de los edificios".

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada en la madrugada del sábado. En ese momento no se reportaron heridos, aunque sí daños en edificios.

"Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona", escribió en X este martes el presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, pidiendo "máxima prudencia".

FUENTE: afp

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