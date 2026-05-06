La advertencia naranja por tormentas fuertes rige para el extremo suroeste, mientras que la amarilla abarca una zona más amplia, desde Colonia hasta Durazno, (ver mapa).
Advertencia naranja por tormentas fuertes y amarilla por tormentas puntualmente fuertes
Meteorología actualizó el nivel de alerta y publicó una advertencia naranja por tormentas fuertes. Hay otra amarilla por tormentas puntualmente fuertes.
El llamado de atención de Meteorología es “por una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente muy fuertes”.
“Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos muy fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.
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Extienden la advertencia naranja y amarilla por vientos fuertes y muy fuertes en la costa
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