RECIBÍ EL NEWSLETTER
METEOROLOGÍA

Advertencia de Inumet por vientos fuertes y persistentes rige para varios departamentos del sur del país

Inumet sostuvo que las rachas pueden llegar a los 80 km/h. Rige entre las 14:30 y las 21:00 aunque puede haber actualizaciones previas, señala el comunicado.

Viento-montevideo-marzo-foto-nano

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes, que rige desde las 14:30 a 21:00 horas, en principio.

Las rachas pueden alcanzar los 60-80 km/h y se esperan vientos sostenidos de entre 40-60 km/h, todo debido a una depresión atmosférica que afecta al país.

Localidades bajo alerta:

aviso de ciclon extratropical: vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones, informo inumet
Seguí leyendo

Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Flores: Cerro Colorado.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velázquez.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Cardona.

Treinta y Tres: Maria Albina.

image

Temas de la nota

Lo más visto

video
FILICIDIO Y SUICIDIO

Murió el militar retirado que se disparó en la cabeza tras asesinar a tiros a su hija de 13 años en Maldonado
tragedia en maldonado

Adolescente traída desde Uganda por su padre estaba en proceso de vinculación con INAU: él la mató en una clínica de Maldonado
MALDONADO

Adolescente asesinada por su padre lo había denunciado ante el INAU y el hombre cumplió medidas cautelares hasta mayo
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
MALDONADO

Escuela a la que concurría la adolescente asesinada por su padre permanecerá cerrada este miércoles

Te puede interesar

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe video
SALUD PÚBLICA

Lustemberg dijo que variantes de covid se han dado en cuadros leves; MSP prorrogó un mes vacunación contra la gripe
Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Circula en Uruguay variantes Frankenstein y Nimbus de covid-19: los síntomas y características
Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda
RAMBLA MÉXICO Y PERINETTI

Una mujer de 45 años murió en un choque frontal en la rambla a la altura de Punta Gorda

Dejá tu comentario