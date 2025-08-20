Advertencia de Inumet por vientos fuertes y persistentes rige para varios departamentos del sur del país

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes, que rige desde las 14:30 a 21:00 horas, en principio.

Las rachas pueden alcanzar los 60-80 km/h y se esperan vientos sostenidos de entre 40-60 km/h, todo debido a una depresión atmosférica que afecta al país.

Canelones: Todo el departamento.

Colonia: Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia Valdense, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Miguelete, Nueva Helvecia, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Rosario, Santa Ana y Tarariras.

Flores: Cerro Colorado.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupa, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Todo el departamento.

Maldonado: Todo el departamento.

Montevideo: Todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velázquez.

San José: Todo el departamento.

Soriano: Cardona.

Treinta y Tres: Maria Albina.