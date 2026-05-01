El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para una amplia zona del norte del país, (ver mapa abajo).
Advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes para gran parte del país
La advertencia amarilla rige desde las 8 de la mañana y se actualizará a las 11. Es por tormentas puntualmente fuertes.
“Una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, dice el informe oficial.
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Rige advertencia amarilla de Inumet por tormentas fuertes
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