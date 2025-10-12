Advertencia amarilla para el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 10:30.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias (abundantes) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades comprendidas por la advertencia son: Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Topador. Salto: Sarandí de Arapey.