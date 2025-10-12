Meteorología emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes; rige hasta la hora 10:30.
Advertencia amarilla para el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
El fenómeno podrá ocasionar lluvias (abundantes) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.
En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias (abundantes) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.
Seguí leyendo
Nació cría de elefante marino en las costas de Piriápolis: "Constituye un hecho inusual", informó la intendencia
Las principales localidades comprendidas por la advertencia son:
Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Topador.
Salto: Sarandí de Arapey.
Temas de la nota
Lo más visto
DISCUSIÓN DEL PRESUPUESTO
"Muy peligroso", y "una Presidencia imperial", así calificó la oposición la nueva secretaría que dirigirá Jorge Díaz
HASTA LA HORA 12:00
Rige nueva actualización de Meteorología por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes
CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS
Murió la actriz estadounidense ganadora del Óscar Diane Keaton a los 79 años
TORMENTAS Y LLUVIAS
Doble advertencia naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
PRESUPUESTO EN DIPUTADOS
Dejá tu comentario