Advertencia amarilla para el norte por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes

El fenómeno podrá ocasionar lluvias (abundantes) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrán registrarse lluvias (abundantes) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Las principales localidades comprendidas por la advertencia son:

Artigas: Bella Unión, Bernabé Rivera, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Topador.

Salto: Sarandí de Arapey.

