Aduanas registró récord de compras por encomiendas en el exterior: casi dos millones el año pasado

Durante el 2025 aumentaron las compras al exterior por encomiendas alcanzando un nuevo récord , según datos de la Dirección Nacional de Aduanas , lo que obedece al llamado “efecto Temu”, en referencia a la plataforma de compras on line china.

Solo en diciembre del año pasado ingresaron a Uruguay 202.360 paquetes, y en total, durante todo el 2025, fueron 1.983.831 las compras realizadas en el exterior bajo el régimen de franquicias, sin pagar impuestos.

En promedio se realizaron 5.435 transacciones por día, con una media mensual de 165.319 operaciones.

En relación a los artículos importados, durante el 2025 llegaron al país 1.270.000 paquetes del sector textil, 75.000 de bazar y artículos del hogar, y otros 72 mil correspondieron a juguetes y artículos para niños.

Independientemente de las compras con franquicias, existe el régimen simplificado. Esto se da cuando el comprador llega a las tres operaciones al año. Si bien este régimen no tiene límites se debe abonar un impuesto del 60% de la compra.

Según los datos de la DNA, el régimen simplificado también tuvo un registro récord el año pasado. En total se realizaron 616.823 transacciones con una suba interanual de 113,7%.

El mes con mayor cantidad fue setiembre con 76.158. A su vez, el promedio mensual fue de 51.402.

A su vez, con la entrada en vigencia de la ley de presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció que a partir de mayo próximo las compras por internet realizadas en el exterior, excepto las que provengan de Estados Unidos, pasarán a estar gravadas con IVA del 22%.

Además, el régimen de franquicias pasará de tres compras al año por USD 200 cada una, a un tope de USD 800 en tres compras al año, que se pueden juntar en una sola.