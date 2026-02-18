RECIBÍ EL NEWSLETTER
montevideo

Robo en casa de remates judiciales en Aguada: ladrones se llevaron mercadería valuada en USD 40.000

Los delincuentes ingresaron por el portón y los techos, según sospechan los propietarios. La mercadería era proveniente de Aduanas.

Robo en remate en Aguada: Policía perició la escena.

policia-remate-judicial-aguada-robo

Una casa de remates judiciales ubicada en Aguada fue robada este martes y los delincuentes se llevaron mercadería valuada en USD 40 mil.

Según presumen los propietarios, los ladrones ingresaron tras forzar el portón de acceso y también a través de los techos.

El local tiene objetos provenientes de Aduanas que iban a ser rematados en los próximos días.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Baile en aguada donde ocurrió el ataque.
Seguí leyendo

Cuatro baleados tras incidentes en un baile en Aguada: tienen entre 20 y 46 años

Entre lo robado hay championes, ropa y varias cajas que ya estaban embaladas y prontas para el remate.

En el lugar trabajaron policías de Científica e Investigadores de Zona I. Realizaron relevamientos en busca de huellas y otros indicios que permitan avanzar en la investigación.

Por el momento no está claro cuántas personas participaron ni si utilizaron algún vehículo para trasladar la mercadería. Los investigadores también analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
MONTEVIDEO

Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
MALDONADO

Hinchas de Peñarol transfirieron dinero perdido y el club regaló dos camisetas firmadas a la pareja estafada en venta de panchos
Investigación histórica

Gran despliegue policial en Paso Molino: reconstruyeron el homicidio de Joaquín Klüver en 1972
fatal

Un muerto y tres heridos en choque frontal en ruta 3 a la altura de Paysandú

Te puede interesar

Condenaron a siete años de cárcel al hombre que asesinó a tiros a otro el sábado en La Comercial
BUSCAN A LA PAREJA DEL HOMICIDA

Condenaron a siete años de cárcel al hombre que asesinó a tiros a otro el sábado en La Comercial
Imagen cedida a Subrayado. Cámara de seguridad captó el momento del homicidio en Rocha.
imputados de 25 años

Una pareja fue imputada por el homicidio de un hombre en la ciudad de Rocha
Cinco detenidos en allanamiento en el Centro tras robo a asociación civil que trabaja con el Mides
INCAUTÓ ARMAS, DROGAS Y OBJETOS HURTADOS

Cinco detenidos en allanamiento en el Centro tras robo a asociación civil que trabaja con el Mides

Dejá tu comentario