Robo en casa de remates judiciales en Aguada: ladrones se llevaron mercadería valuada en USD 40.000

Una casa de remates judiciales ubicada en Aguada fue robada este martes y los delincuentes se llevaron mercadería valuada en USD 40 mil.

Según presumen los propietarios, los ladrones ingresaron tras forzar el portón de acceso y también a través de los techos.

El local tiene objetos provenientes de Aduanas que iban a ser rematados en los próximos días.

Entre lo robado hay championes, ropa y varias cajas que ya estaban embaladas y prontas para el remate.

En el lugar trabajaron policías de Científica e Investigadores de Zona I. Realizaron relevamientos en busca de huellas y otros indicios que permitan avanzar en la investigación.

Por el momento no está claro cuántas personas participaron ni si utilizaron algún vehículo para trasladar la mercadería. Los investigadores también analizan cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables.