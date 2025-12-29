RECIBÍ EL NEWSLETTER
DE ENERO A NOVIEMBRE

Aduanas registra récord de incautaciones con 5.000 decomisos por más de 1.400 millones de pesos en 2025

Por ejemplo, en cigarrillos, hasta la fecha se ha contabilizado la misma cantidad de incautaciones que en 2024, pero se superaron en más de 80% los valores incautados el año anterior, con un 28% más del monto promedio de los operativos.

Aduanas: incautación récord de cigarrillos de contrabando. Foto: Dirección Nacional de Aduanas.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) realizó unos 5.000 decomisos de mercaderías diversas de contrabando, vehículos, encomiendas sospechosas y bienes falsificados por más de 1.400 millones de pesos, de enero a noviembre de 2025.

La cifra muestra un incremento con respecto a todo 2024, un año récord para Aduanas en cuanto al valor de las incautaciones. También, se observó un aumento de más de 70% en el monto promedio por operativo exitoso, si se compara con los datos del año pasado.

En cuanto al comercio exterior, el informe de Aduanas indica que las operaciones y los montos en dólares americanos se han mantenido o han subido levemente comparado con 2024 para los regímenes de importación, exportación y tránsito.

En relación a las incautaciones, han aumentado los operativos exitosos, con un incremento en valor por operativo en el entorno del 45% con respecto a 2024, sin considerar drogas y estupefacientes.

En cuanto al combate al narcotráfico, se realizaron 35 incautaciones de droga de distinta relevancia. Del total, 23 se dieron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Por ejemplo, Aduanas participó en la Operación Fortuna, que desbarató una organización criminal que utilizaba envíos postales aéreos como fachada para el tráfico de estupefacientes. En este caso, fueron detenidas 13 personas y se incautó droga, vehículos, dinero y dispositivos electrónicos.

Aduanas indica que actualmente se encuentra realizando las adecuaciones necesarias para la entrada en vigencia el 1 de enero de 2026 de los cambios al régimen de franquicia anual y el cobro de IVA a los envíos postales provenientes de países sin acuerdos comerciales firmados con Uruguay.

