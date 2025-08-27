Aduanas incautó más de 17.000 prendas de vestir y calzados falsificados por más de 9 millones de dólares

Personal de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) incautó más de 17.000 prendas de vestir y calzados en infracción a la Ley de marcas por más de 9 millones de dólares que estaban en un contenedor, ubicado en el módulo Florida del Puerto de Montevideo.

El control de rutina los realizaron funcionarios verificadores el 18 de agosto e informado este miércoles por Aduanas. El contenedor tenía declarado un total de 164 bultos, pero al proceder a su inspección se comprobó que había 135 cajas con vestimenta, calzados, accesorios y embalajes, que simulaban ser de las marcas "Adidas" y "Valentino".

Los empaques no venían protegiendo los productos sino que estaban separados de la mercadería. Estaban en otras cajas para armar el producto en el lugar de destino.

El personal de Aduanas informó a la Fiscalía de la incautación, que dispuso dar aviso a los representantes legales de las marcas y el bloqueo de las mercaderías en infracción a la espera de la denuncia del estudio jurídico.

En total, fueron 17.061 unidades de prendas y calzados por un valor estimado de 9.383.550 dólares.